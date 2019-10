Jedną z ciekawszych propozycji jest sprawienie 4 latkowi prezentu w postaci przybijanki Djeco. Ciekawym zestawem jest przybijanka Djeco pojazdy, która pozwala dziecku zbudować pojazd według jego pomysłu i przybić go do tablicy korkowej.



Innym równie oryginalnym rozwiązaniem będzie przybijanka rakiety Djeco, gdzie dziecko buduje własną rakietę. Taka zabawa wpłynie na rozwój kreatywności i wyobraźni malucha, zachęcając do rozwijania pasji i żądzy przygód małego człowieka.



Dla ciekawego świata malucha doskonale nada się także przybijanka Djeco Zawody. Jest to zestaw do tworzenia postaci donoszących się do danych zawodów. Dziecko może skorzystać z tablicy korkowej, pinezek i drewnianego młoteczka, a także kart-wzorników do tworzenia postaci.



Dziecko lubiące przyrodę i naturę z pewnością zachwyci się przybijanką Projektowanie Ogrodu. Są to w pełni bezpieczne zestawy dla dziecko od czwartego roku życia. Starsze dzieci także z chęcią pobawią się takimi kreatywnymi zestawami, dlatego zabawka posłuży nawet przez kilka lat.

Dostępne przybijanki Djeco:

Firma Djeco

Firma Djeco powstała w 1954 roku w Paryżu. Już od dziesiątek lat zajmuje się produkcją gier i zabawek dla dzieci i młodzieży. Oferowane produkty cieszą się sporym zainteresowaniem i często znajdują się na wystawach europejskich. Inspiracją dla takich zabawek stała się przyroda i świat, który nas otacza. Producent dostosował asortyment do dzieci w każdym przedziale wiekowym, dbając o ich edukację i rozwjów kreatywności.



Znakiem firmowym Djeco jest zielony gekon, który ma za zadanie symbolizować siłę i związek z przyrodą. Zabawki są niezwykle oryginalne i zachwycają dzieci w wielu krajach. Funkcje edukacyjne są sporą zaletą także dla rodziców, którzy pragną od najmłodszych lat pokazywać dziecku otaczający nas piękny świat i naturę.

Przybijanki Djeco będą doskonałym rozwiązaniem na prezent dla 4 latka. Wspólna zabawa i poznawanie przyrody nawet w domu może sprawiać frajdę.