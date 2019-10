Instrumenty muzyczne - idealne w rozwoju kreatywności dziecka

Symfonia pulpit dyrygenta marki B. Toys to muzyczna zabawka dla maluszków w wieku 3 do 13 lat. Daje dzieciom możliwość rozwijania zdolności muzycznych i utrwala zamiłowanie do śpiewu. To dobry pomysł na prezent dla dziecka.