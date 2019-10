Rowerek biegowy i hulajnoga dla najmłodszych

SCOOTANDRIDE Highwaykick 2 w 1 to równocześnie hulajnoga i rowerek biegowy. Siedzisko można łatwo ustawić przekręcając kierownicę z funkcji hulajnogi - i już mamy rowerek! Co ważne, mechanizm zmiany funkcji nie wymaga użycia narzędzi - poradzi sobie z nim każda mama, w każdych warunkach. Wystarczy nacisnąć jeden guzik.





Jeździk Scoot & Ride - czemu jest taki wyjątkowy?



Wyjątkowość tego rowerka polega też na tym, że nadaje się dla dzieci w dość szerokim przedziale wiekowym - od 1 do 5. Najniższa pozycja siedziska odpowiada wzrostowi dziecka, które dopiero stawia pierwsze kroki - wynosi 22,5 cm. Wysokość kierownicy i siedziska można regulować niezależnie od siebie, wraz ze wzrostem pociechy.



Każdy rodzic powinien jednak zwrócić uwagę na szczegółową specyfikację dostarczoną przez producenta. Zgodnie z nią, jeździk Highwaykick 2 w 1 nadaje się dla dzieci o wzroście 82 – 118 cm i wadze do 20 kg (na siedzisku) lub do 50 kg (na bieżniku). To dość sporo i obejmie zdecydowaną większość dzieci, warto jednak mieć te dane na uwadze.





Hulajnoga Scoot &Ride - bezpieczeństwo na najwyższym poziomie



Marka SCOOT&RIDE zadbała nie tylko o funkcjonalność rowerko-hulajnogi. Bardzo ważne, że jest to produkt bezpieczny i ściśle dopasowany do potrzeb małego dziecka. Po pierwsze, jest bardzo stabilny - trzy koła rozstawione są w taki sposób, aby zapewnić maksimum zabawy przy minimum ryzyka. System safety-pad zapobiega przewróceniu się pojazdu na nierównym terenie lub utknięciu kół, aby było jeszcze bezpieczniej.



Tylne koło posiada solidny hamulec, a także błotnik. Hulajnoga posiada szeroki podest pokryty warstwą antypoślizgową, aby jeszcze lepiej chronić dziecko podczas zabawy. Również kierownica jest antypoślizgowa, a siedzisko ma ergonomiczny, wygodny kształt. Rama i cała konstrukcja jest bardzo solidna, co zostało sprawdzone podczas wielu godzin szalonych zabaw. Do tego brak jakichkolwiek ostrych krawędzi - producent pomyślał o wszystkim.

Scoot & Ride - bezpieczne kaski dla małych użytkowników jeździka



By zapewnić dziecku jeszcze lepsze bezpieczeństwo, marka SCOOT&RIDE oferuje również kaski. Podobnie jak hulajnogo-rowerek, kaski firmy rosną wraz z dzieckiem. Reguluje się je za pomocą umieszczonej z tyłu śruby. Kask zaprojektowany jest z myślą o potrzebach najmłodszych - jest ultralekki, posiada magnetyczne zapięcie, które nie szczypie skóry, oraz podbródek wyściełany mięciutkim polarkiem. Dostępny również w 7 kolorach, pasujących do produktów z serii Highwaykick.