Do zerówki i na wycieczkę

Wybierając plecak dla przedszkolaka warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd, ale również, a może przede wszystkim, na jego funkcjonalność i prawidłową budowę. Kupując plecak dla dziecka warto korzystać ze sprawdzonych firm, które cenią jakość oraz ciekawy design.

Plecaczek Little Life Animal jest przeznaczony dla najmłodszych przedszkolaków. Maluszki w wieku od 1 roku do 3 lat będą czuły się świetnie niosąc na plecach jednorożca, krokodyla, czy motylka Little Life. Niewielka waga plecaczka pozwala na założenie go małym dzieciom, regulowane szelki, wraz z pasem piersiowym pozwolą utrzymać plecak na ramionach dziecka.

Bardzo ciekawa i niezmiernie pożyteczna jest smycz bezpieczeństwa, z której rodzic może skorzystać w miejscu, gdzie jest dużo ludzi, by mieć ciągłą kontrolę nad dzieckiem. Wysoka jakość, w jakiej wykonany jest plecak to piękne, wesołe i kolorowe wzory, które zachwycą każdego maluszka, który zapragnie mieć kolorowy plecak do przedszkola.

Plecaki Skip Hop z serii Zoo to ciekawa oferta dla najmłodszych dzieci. Obszerna kieszeń główna na pewno pomieści wszystko, czego przedszkolak będzie potrzebował. W siateczkowe, boczne kieszenie można schować butelkę z wodą, a kieszeń z przodu idealnie nadaje się na drugie śniadanie. Dzięki szerokim, miękkim szelkom plecak odciąży plecy. Dzięki swojemu funkcjonalnemu zastosowaniu plecak sprawdzi się również na wycieczce dla starszych dzieci.

Plecak dla przedszkolaka Skip Hop to niesamowity design. Znajdziemy w ofercie biedronkę, krówkę, jeżyka, czy pszczółkę. Nie ma wzoru zwierzątka, którego dziecko nie znalazło by w serii Zoo.

Równie ciekawą ofertę plecaków dla przedszkolaków oraz młodszych dzieci proponuje firma Zoocchini, która troszczy się o najdrobniejszy szczegół, który może mieć znaczenie dla wygody dzieci. Plecaki Zoocchini na zewnątrz posiada niewielką kieszonkę na przybory do pisania, w środku jest dodatkowa siateczkowa kieszonka, boki to 2 kieszenie, które będą idealne na butelki z wodą, no i najważniejsze… przestronna kieszeń główna, która zmieści wszystkie bezcenne skarby przedszkolaka.

Kolejna firmą, która bardzo starannie wykańcza plecaki dla najmłodszych jest Djeco. W ofercie również znajdziemy zwierzęce motywy w wesołych, radosnych kolorach. Djeco to solidne plecaki, które mają powłokę przeciwdeszczową, wewnętrzna, niewielką kieszonkę, którą można zapiąć na suwak oraz regulowane szelki. Dbając o to, by dziecko nie zgubiło plecaka można na specjalnym kartoniku umieszczonym na tylnej kieszonce napisać dane dziecka.

Pozostając w zaczarowanym świecie zwierząt warto zwrócić uwagę na bardzo solidne i ciekawe plecaki Lessig. Urocze plecaki 3 D to lekkie, wygodne plecaki dla maluchów. Szerokie, grube i miękkie ramiączka pozwolą dzieciom wygodnie dźwigać swoje skarby do przedszkola, bądź na wycieczkę.

Do zerówki i na wycieczkę

Torby szkolne Rex London to bardzo ciekawa oferta dla starszych dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Plecak Rex London jest idealny na wycieczkę, piknik, czy dłuższy spacer. Główna komora zapinana jest na suwak, mała kieszonka również ma bezpieczne zapięcie na suwak.

Torby szkolne Rex London to wysoka jakość oraz ciekawe wzory, które spodobają się małym astronautom, czy miłośniczkom flamingów, czy jednorożców.

Dbając o wygodę dziecka Rex London posiada wyściełane plecy poprawiające komfort noszenia oraz regulowane i wyściełane szelki.

Wybierając plecak dla przedszkolaka trzeba zwrócić uwagę na jego funkcjonalność. Wprawdzie małe dzieci nie noszą jeszcze wielu rzeczy, ale miękkie, szerokie szelki to zawsze duży atut plecaka. Solidne wykonanie plecaka pozwoli użytkować go przez cały przedszkolny okres. Nie bez znaczenia jest ciekawy wzór, który spodoba się dzieciom. Plecaki dobrych, renomowanych firm dbają nie tylko o funkcjonalność, ale również o ciekawy wygląd plecaków do przedszkola.